影／叔叔有練過？ 專家：別學川普吃奎寧 小心致命副作用

聯合報 / 編譯周辰陽
美國總統川普18日自曝數周前開始服用奎寧（Hydroxychloroquine），認為可以預防新冠肺炎。 美聯社
美國總統川普18日自曝數周前開始服用奎寧（Hydroxychloroquine），認為可以預防新冠肺炎。 美聯社

「服用吧，你有什麼好損失的？」美國總統川普18日自曝他每日服用一片奎寧（Hydroxychloroquine），此話一出讓在場媒體傻眼，紛紛追問川普是確診了嗎？川普說，他每兩天做一次病毒檢測，均為陰性，服用只是預防感染新冠肺炎

奎寧上市40年，用於治療瘧疾、紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎。美聯社首席醫療記者馬爾基奧內（Marilynn Marchione）表示，目前沒有大型研究顯示，奎寧可安全有效的治療新冠肺炎，更遑論要「預防」。不僅如此，美國國內一份分析就指出，奎寧沒有療效，在美國榮民醫院的病人身上，反而造成較高的死亡潛在風險。

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奎寧 川普 新冠肺炎

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