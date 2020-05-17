懸崖村為脫貧「下山」 陸官媒鼓吹 外界卻看衰

聯合報 / 記者呂佳蓉
早前的懸崖村村民以藤梯為輔助，出村進村要行走在陡峭的山崖邊。圖／取自新華觀點
早前的懸崖村村民以藤梯為輔助，出村進村要行走在陡峭的山崖邊。圖／取自新華觀點

今年是中共全面建設小康社會的關鍵年，這一年「脫貧」是注定要達成的目標。近來，四川著名的懸崖村搬遷下山，象徵大陸貧窮的貧困縣下了山，官媒宣傳這對村名是「大喜之日。不過，外界仍對今年是否能如期脫貧抱有疑慮。

因媒體報導而知名 出入村得爬800米懸崖

懸崖村的鋼梯方便村民進出。中新社
懸崖村的鋼梯方便村民進出。中新社

懸崖村原名為阿土列爾村，它位於四川省涼山彝族自治州昭覺縣支爾莫鄉。這個村莊廣為人所知是拜媒體報導所致，2016年的報導指出，該村村民向外接觸，需攀爬落差達800米的山崖，鄰近的學校在山下，因此村民不分老少，陡峭的山路是他們每日必經之路，有時村民還得背著嬰兒與生活必需品上山下山。

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