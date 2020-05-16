巴黎回不去了？獨立書店倒閉潮 財長急得跳腳

聯合報 / 編譯羅方妤
法國書店挺過電視普及和網路購物的威脅，又面臨新冠肺炎封鎖措施帶來的衝擊。 路透
法國書店挺過電視普及和網路購物的威脅，又面臨新冠肺炎封鎖措施帶來的衝擊。 路透

法國11日起逐步解封，允許書店重新營業，試圖在經濟復甦和防止新冠肺炎再次加速傳播間取得平衡。路透報導，法國書店撐過電視普及和網路購物的威脅，接著為了防止新冠肺炎疫情擴大，3月17日起奉政府命令停業長達8周，衝擊書店收入，甚至已傳出個別書店倒閉。儘管政府立法保護並補貼文化產業，但財政部長勒梅爾表示，書店利潤微薄，可能繳不出貸款，政府將極力避免書店破產。

巴黎街頭特色 如今靠貸款支撐

在巴黎第2區的ICI書店，客人必須戴口罩，而且在書店門口和店內都能隨時取用乾洗手消毒液，好讓客人隨意取閱想看的書。該店共同創辦人安—蘿爾．維埃爾說：「民眾都會注意不要太常觸碰書本。我們會告訴客人，如果他們想要，可以把書拿起來看，但每次拿書之前都必須使用乾洗手消毒。」

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