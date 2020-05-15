你都不知道 3大科技業趁封城吸乾你荷包

聯合報 / 編譯莊蕙嘉
一名西班牙學生使用Zoom參加學校線上課程。路透
一名西班牙學生使用Zoom參加學校線上課程。路透

新冠肺炎肆虐全球，為防堵病毒傳播，各國祭出居家避疫、封城、拒絕疫情國旅客入境等措施。全球經濟也大受影響，有企業面臨危急存亡關頭，卻也有企業大發利市。英國廣播公司（BBC）分析出這波疫情中，科技業的贏家和輸家。

視訊會議軟體：Zoom用戶暴增近2億

因疫情影響，各國政府皆呼籲企業讓員工盡量在家上班，相關軟體也受到注目。視訊會議軟體Zoom知名度因此大增，雖然曾因隱私問題及安全漏洞遭批評，仍廣受歡迎，從政府內閣會議到牧場分享牲口現況都用得上。該公司股價自去年12月以來已經翻倍，用戶更從1000萬暴增至2億。

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