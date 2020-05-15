你都不知道 3大科技業趁封城吸乾你荷包

2020年5月5日長征五號B運載火箭在海南文昌航太發射場順利點火升空，正式拉開大陸載人航太工程的「第三步」任務序幕，即建造載人太空站，預計2022年前後建成。屆時，一個整體呈現T字型的三個艙段的天宮太空站，將在高度340至450公里的近地軌道運行，大陸也邁向「太空站時代」。 1990年代中共啟動載人航太工程，規劃了「三步走」戰略。從發射載人太空船將太空人送上太空，到太空出艙、發射太空實驗室，如今已走到第三步，即「建造太空站，解決有較大規模、長期有人照料的太空應用問題」。

2020-05-14 01:07