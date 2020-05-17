睽違30多年 美國海軍為何此時重返北極圈？

聯合報 / 編譯馮克芸
美國4艘軍艦及1艘英國巡防艦4日起至8日，進入俄羅斯北部的巴倫支海展開演訓。 路透
美國4艘軍艦及1艘英國巡防艦4日起至8日，進入俄羅斯北部的巴倫支海展開演訓。 路透

美國四艘軍艦本月4日與一艘英國巡防艦進入俄羅斯北部的巴倫支海（Barents Sea）展開演訓，這是近30多年來美國海軍首度進入北極圈。三天之後，俄國也宣布3艘反潛艦在巴倫支海「按原訂計畫」舉行戰鬥訓練。美俄兩強為何都瞄準巴倫支海？

美國第六艦隊的伯克級驅逐艦庫克號（USS Donald Cook）、波特號（USS Porter），及航空母艦羅斯福號（USS Roosevelt）和補給級快速戰鬥支援艦補給號（USNS Supply），與英國皇家海軍巡防艦肯特號（HMS Kent）本月４日至8日，進入巴倫支海進行訓練和演習。

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潛艦 北極 俄羅斯 美軍

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