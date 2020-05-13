誰掃光美國超市食材？原來是迷你版「瑪莎史都華」們

聯合報 / 編譯馮克芸
由於超市買不到義大利麵，女作家阿雷瓦洛自己動手做，並賣給左鄰右舍。圖為阿雷瓦洛5月2日在布魯克林區自宅前，把新鮮現做的義大利麵交給顧客。紐約時報
由於超市買不到義大利麵，女作家阿雷瓦洛自己動手做，並賣給左鄰右舍。圖為阿雷瓦洛5月2日在布魯克林區自宅前，把新鮮現做的義大利麵交給顧客。紐約時報

新冠疫情爆發以來，美國民眾在日用品的採買上經歷好幾波缺貨體驗，起初是消毒劑、拭巾，接著是廚房紙巾、點心餅乾、麵條、麵包，再來是冷凍蔬菜、雞塊、燕麥牛奶、麵粉、酵母、小蘇打粉......。紐約時報報導，拜疫情所賜，「現在人人都成小小生活大師」。

閒在家沒事做 自己動手烤麵包

紐時指出，由於居家避疫，紐約地區的義大利麵條及麵包已成稀有物，超市多半時有時無。廚房紙巾、點心餅乾被掃光，冷凍蔬菜、雞塊、燕麥牛奶都限購。閒在家裡揉麵紓壓或做白麵包的民眾，也讓烘焙產品銷售一空──麵粉、酵母、小蘇打粉。實體店買不到的消費者，就上網瘋狂搜。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

紐約時報 疫情 新冠肺炎

相關新聞

查人口販子強迫賣淫 美臥底探員竟「自己先上」

美國亞利桑那州2018年9月破獲一樁性販運案件，卻爆出臥底調查的聯邦探員多次向被害人買春和發生性行為的案外案。被告律師認為此事經過上級批准，絕對有道德上的問題，企圖訴請涉案探員出庭作證，卻被當局出手阻撓，導致這起疑似跨國犯罪組織幕後主導、費時數年調查的案件在法院未成立，所有努力付諸流水。

誰掃光美國超市食材？原來是迷你版「瑪莎史都華」們

新冠疫情爆發以來，美國民眾在日用品的採買上經歷好幾波缺貨體驗，起初是消毒劑、拭巾，接著是廚房紙巾、點心餅乾、麵條、麵包，再來是冷凍蔬菜、雞塊、燕麥牛奶、麵粉、酵母、小蘇打粉......。紐約時報報導，拜疫情所賜，「現在人人都成小小生活大師」。

疫情愈燒人潮愈旺 巴西為何棄守防疫？

各國政府正在設法放鬆防疫限制重啟經濟活動，疫情持續延燒的巴西卻仍找不到合適的封鎖措施。華盛頓郵報報導，巴西總統波索納洛低估疫情威脅，讓各州自行決定防疫政策，還不時做出和防疫作法背道而馳的行為，地方政府擔心影響民眾生計不願強力執行封鎖政策，許多原本害怕病毒而躲在家裡的民眾，經過一兩個月也開始疲乏，日益忽略防疫措施。

習近平兩會前離京 就為考察脫貧「搖錢草」

新冠肺炎疫情防控進入新階段，中國大陸緊接著要進入「兩會時間」，沒想到習近平此刻又離開北京，前往山西考察。在他馬不停蹄的考察調研行程中，他特地前往有機金針花種植基地，引起各界關注。原來金針花產業是當地的金雞母，協助農民脫貧，而全面建成小康社會實現脫貧，正是習近平達成大陸首個國家百年目標最關鍵的一役。

影／「機戰未來」成真？ 新型戰鬥無人機可當飛行員保鏢

「次世代戰機正在成形，但機師非必備品。」澳洲與波音公司合作開發的新型戰鬥無人機「忠誠僚機」（Loyal Wingman）日前曝光，機身長11.5公尺，具備超過3200公里航程。不同於一般軍用無人機，「忠誠僚機」被設計用來與飛行員一同出任務，在作戰中協助保護戰機。

AI把百年影片變彩色 還老北京本來面目

100年前老舊的黑白影片，如果變成彩色的，會給人怎樣的體驗？一名28歲的遊戲製作人大谷Spitzer利用AI（人工智慧）程式，修復了一部記錄百年前北京人生活的影片。在網路公布後，引發網友的驚嘆和討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。