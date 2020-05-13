誰掃光美國超市食材？原來是迷你版「瑪莎史都華」們
新冠疫情爆發以來，美國民眾在日用品的採買上經歷好幾波缺貨體驗，起初是消毒劑、拭巾，接著是廚房紙巾、點心餅乾、麵條、麵包，再來是冷凍蔬菜、雞塊、燕麥牛奶、麵粉、酵母、小蘇打粉......。紐約時報報導，拜疫情所賜，「現在人人都成小小生活大師」。
閒在家沒事做 自己動手烤麵包
紐時指出，由於居家避疫，紐約地區的義大利麵條及麵包已成稀有物，超市多半時有時無。廚房紙巾、點心餅乾被掃光，冷凍蔬菜、雞塊、燕麥牛奶都限購。閒在家裡揉麵紓壓或做白麵包的民眾，也讓烘焙產品銷售一空──麵粉、酵母、小蘇打粉。實體店買不到的消費者，就上網瘋狂搜。
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