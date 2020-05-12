影／「機戰未來」成真？ 新型戰鬥無人機可當飛行員保鏢
「次世代戰機正在成形，但機師非必備品。」澳洲與波音公司合作開發的新型戰鬥無人機「忠誠僚機」（Loyal Wingman）日前曝光，機身長11.5公尺，具備超過3200公里航程。不同於一般軍用無人機，「忠誠僚機」被設計用來與飛行員一同出任務，在作戰中協助保護戰機。
波音指出，「忠誠僚機」採用「空權協同系統」（Airpower Teaming System），搭載人工智慧可獨立飛行，也可由機師一次操縱多架。設計上可按任務用途更換不同模組，進行電戰、情蒐、偵查和監控任務，大幅降低單機製造成本。據業界人士透露，「忠誠僚機」甚至可執行轟炸。
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