【不美不日集】不像南韓有「新冠助選團」 李顯龍仍等不到新加坡大選

聯合報 / 記者林以君
新加坡總理李顯龍每隔一段時間就要在攝影機前向全民說明疫情。歐新社
新加坡總理李顯龍每隔一段時間就要在攝影機前向全民說明疫情。歐新社

南韓4月中舉行國會大選舉，執政黨共同民主黨席次由123席大增到180席，在300席國會議席中不僅過半，還取得5分之3優勢，總統文在寅與所屬共同民主黨在新冠肺炎疫情處理得當，大大加分。新加坡原本這段時間也是準備國會大選，但如今客工（移工）確診數字仍是每天三位數增加，何時大選已經不是最重要的事。

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