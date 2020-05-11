【不美不日集】不像南韓有「新冠助選團」 李顯龍仍等不到新加坡大選
南韓4月中舉行國會大選舉，執政黨共同民主黨席次由123席大增到180席，在300席國會議席中不僅過半，還取得5分之3優勢，總統文在寅與所屬共同民主黨在新冠肺炎疫情處理得當，大大加分。新加坡原本這段時間也是準備國會大選，但如今客工（移工）確診數字仍是每天三位數增加，何時大選已經不是最重要的事。
星國3月中公布選區報告 那時疫情穩定
新加坡選舉局3月13日就已公布全國選區範圍檢討報告，選區畫分為93個國會議席，這是大選前奏，讓有意者選擇戰區。當時新加坡疫情相對平穩，單日最高確診數最多不過13例，世界各國對新加坡「防疫模範生」開發快速篩檢試劑等措施讚譽有加，一般預料「晚選不如早選」，甚至4月底即將大選。
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