【不美不日集】不像南韓有「新冠助選團」 李顯龍仍等不到新加坡大選

NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）與公牛王朝紀錄片「最後之舞」近期播出後引發廣泛討論，就連喬丹的三名子女也搭上這波熱潮。他們最近接受各大媒體專訪，暢談家有「籃球之神」當老爸是何滋味，也爆料喬丹的求勝慾之強烈，甚至在跟孩子比賽時也絕不手軟。

2020-05-10 11:39