影／健康成人染新冠一周肺變這樣 醫生看了都會怕

印象最深刻的是4月8日的記者會，那次也是譚德塞最憤怒的一次。面對美國總統川普在推特上給世衛組織冠上的「數宗罪」，譚德塞說：「看在上帝的份上，我們已經輸了，已經輸了！即使是一條生命，也是珍貴的，不管是年輕的還是年老的！現在有超過百萬的病例！我們在幹什麼呀？這還不夠嗎？即使一個人的死亡都是場災難！」

2020-05-08 07:00