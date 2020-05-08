影／健康成人染新冠一周肺變這樣 醫生看了都會怕

聯合報 / 編譯周辰陽
美國喬治華盛頓大學醫院日前公布新冠肺炎患者肺部受損狀況的3D影像，綠色部位為因感染受損的肺部組織。公布影像的莫特曼醫師表示，希望藉此讓人們了解新冠病毒的嚴重性。圖／翻攝自YouTube Surgical Theater
美國喬治華盛頓大學醫院日前公布新冠肺炎患者肺部受損狀況的3D影像，綠色部位為因感染受損的肺部組織。公布影像的莫特曼醫師表示，希望藉此讓人們了解新冠病毒的嚴重性。圖／翻攝自YouTube Surgical Theater

美國喬治華盛頓大學醫院利用電腦斷層掃描成像技術，製作新冠肺炎患者肺部多處受損的影像。負責醫生說，患者是一名59歲大致健康的男性，在入院後短短一周就不治身亡。影像顯示他的肺部受損程度之嚴重，就連執業20多年的醫師都感到震驚。透過這部影片，紐時深入探討新型冠狀病毒為何如此致命。

肺部受損超嚴重 老經驗醫生也嚇到

醫學界注意到，急性呼吸窘迫症候群（ARDS）與新冠肺炎死亡有很大關聯。ARDS並非新冠肺炎的專屬病症，諸如感染愛滋病、多重器官受損，甚至吸入毒氣都會引發。但醫生發現跟其他疾病相比，新冠肺炎患者一旦出現ARDS，病況急轉直下的速度非常快，影片中也解釋了這個現象。通常這時病患必須透過呼吸器供氧，最後就如紐約州長郭謨所說「接上的時間越久，就越難擺脫呼吸器。」

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