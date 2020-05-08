你真的懂譚德塞？不惜槓上美台 為何他如此憤怒
新冠肺炎疫情爆發後，世界衛生組織秘書長譚德塞成為全球熟悉的公眾人物，甚至成為部分國家的攻擊對象。大陸官媒新華社則是力捧譚德塞，並以近距離的觀察特寫這名身處政治風暴中的「老譚」。
報導稱，2月5日，總部位於瑞士日內瓦的世衛組織舉行第一場有關新冠肺炎的例行記者會。由於時間有限，部分記者沒有被點到提問，現場有些抱怨。譚德塞說：「只要你們不嫌我煩，我以後天天都來」。當時，記者們以為譚只是隨口一說。結果時至今日，3個月來，只要譚德塞人在日內瓦，場場必到，從不缺席，主持了一場又一場的記者會。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言