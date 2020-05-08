你真的懂譚德塞？不惜槓上美台 為何他如此憤怒

聯合報 / 記者陳言喬
因為新冠肺炎，世界衛生組織秘書長譚德塞被推上輿論風口。 法新社
因為新冠肺炎，世界衛生組織秘書長譚德塞被推上輿論風口。 法新社

新冠肺炎疫情爆發後，世界衛生組織秘書長譚德塞成為全球熟悉的公眾人物，甚至成為部分國家的攻擊對象。大陸官媒新華社則是力捧譚德塞，並以近距離的觀察特寫這名身處政治風暴中的「老譚」。

報導稱，2月5日，總部位於瑞士日內瓦的世衛組織舉行第一場有關新冠肺炎的例行記者會。由於時間有限，部分記者沒有被點到提問，現場有些抱怨。譚德塞說：「只要你們不嫌我煩，我以後天天都來」。當時，記者們以為譚只是隨口一說。結果時至今日，3個月來，只要譚德塞人在日內瓦，場場必到，從不缺席，主持了一場又一場的記者會。

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譚德塞 疫情 新冠肺炎 黑人 種族歧視

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印象最深刻的是4月8日的記者會，那次也是譚德塞最憤怒的一次。面對美國總統川普在推特上給世衛組織冠上的「數宗罪」，譚德塞說：「看在上帝的份上，我們已經輸了，已經輸了！即使是一條生命，也是珍貴的，不管是年輕的還是年老的！現在有超過百萬的病例！我們在幹什麼呀？這還不夠嗎？即使一個人的死亡都是場災難！」

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