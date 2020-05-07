籲MLB借鏡中職「趕快開賽」 殷仔經紀人被酸為錢

中華職棒成為現今全球少數正常開打的職業賽事，過去三周以來頻受外媒關注；疫情逐漸受控的南韓，5日也終於為今年職棒球季揭開序幕。兩國在球賽防疫上都採取類似措施，包括無觀眾進場、球員每天測量體溫等。美國職棒超級經紀人、也是台灣棒球好手陳偉殷經紀人的波拉斯（Scott Boras）5日也投書紐約時報，以台韓為例呼籲MLB盡快開工春訓，媒體則質疑他忽視兩國之所以能開賽的背後原因。

中職領先全球開打 台灣防疫成功象徵

紐時報導，中職4月12日領先全球開打，成為台灣抗疫成功的象徵，也讓舉國感到驕傲。報導提到，截至5日，人口2300萬的台灣僅有438例確診與6例死亡。眼看新增確診近於零，當局也打算開放讓每場比賽最多250人進場看球（中職最新宣布，8日起初步開放1000名球迷進場）。