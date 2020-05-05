陸劇末日？騰訊副總裁強搶版權 逼反800萬寫手

美國多家知名連鎖百貨公司因新冠病毒疫情面臨存亡危機，有的已宣布破產，有的暫時關閉讓大部分員工休無薪假，忙著籌錢希望度過難關，有的手頭資金只能再維持幾個月。電子商務興起和消費者偏好改變，近年來已讓百貨公司面臨嚴重挑戰，如今新冠病毒可能是壓垮業者的最後一根稻草。

2020-05-04 00:13