陸劇末日？騰訊副總裁強搶版權 逼反800萬寫手
大陸網路文學最大平台「閱文集團」，為騰訊全資子公司，換帥不到一周，就傳出「霸權合約」。眾多簽約作家對新合約不滿，包括創作的書，直到作者死後50年，版權都歸閱文所有；閱文擁有作者所有社交帳號的支配權等。新任CEO程武親上火線回應，作家是根基，不要輕信謠言。
閱文集團由騰訊文學與原盛大文學整併而成，成立於2015年3月，為大陸網路閱讀平台和文學IP（智慧財產權）平台龍頭，旗下囊括QQ閱讀、起點中文網、新麗傳媒等業界品牌。擁有1,170萬部作品，觸達數億用戶，已成功輸出「鬼吹燈」、「盜墓筆記」、「琅琊榜」、「慶餘年」等網路文學IP改編為影視、動漫、遊戲等多業態產品。2017年閱文從從騰訊內部分拆獨立上市。
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