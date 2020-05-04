兵馬俑嘲諷自由女神 大陸官宣戳到川普痛點？

大陸官媒日前製作一支名為「病毒往事」（Once upon a Virus）的動畫短片，該影片以兵馬俑樂高代表中國，自由女神樂高代表美國，搭配簡單對話的方式，諷刺美國應對疫情無方，意圖要把責任推諉給中國大陸。短片一推出，即因該官宣具有西式風格，引起外界關注，截至昨天已有超過150萬觀看人次，正反評價均有，不過大陸網民是群起讚揚，中美疫情口水戰未停。

口水戰 川普喊「中國病毒」

疫情爆發以來，世界兩強的最常見的互動主題，不是合作抗疫，而是你來我往的口水爭執。美國總統川普與國務卿龐培歐等人批評陸方隱匿疫情才造成疫情，川普更把「新冠病毒」稱之為「中國病毒」，美國參議員還要對大陸究責追償。