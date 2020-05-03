金小胖又騙了大家？為何外媒看北韓常踩地雷？
北韓領導人金正恩神隱20天後，終於現身北韓官媒，一掃多天來有關他手術失敗、陷入命危等謠言。對於歐美新聞界來說，北韓如同黑洞般不可測，報導這種重大消息時總是伴隨出糗的風險，但他們引用的中日韓等媒體，可靠性又有多高？「外交政策」（Foreign Policy）雜誌日前一篇專文探討了這個現象。
鬧笑話不只一次
關於北韓領導人健康的傳聞，過去確實有部分為真，如2008年金正日中風，但多數消息事後都被證實是毫無根據。像是1986年11月，南韓最大報社朝鮮日報，報導金日成遭槍殺的消息；報導登出兩天後，金日成帶著笑容現身。朝鮮日報今年3月慶祝創刊100周年時，還特地為當年的誤報發表道歉。
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