瑞德西韋能抗新冠了？為何臨床實驗「美中各表」

要評估新冠肺炎疫情在一個國家的嚴重程度，單憑確診與死亡數容易失真，通常還會納入「每10萬人死亡數」這個人均項目。一項排行則顯示，擁有1100萬人口的比利時，每10萬人中有56.8人死亡，不僅是全歐洲、甚至是全球最高，幾乎是美國（15.3人）的四倍之多。

2020-04-29 11:49