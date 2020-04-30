瑞德西韋能抗新冠了？為何臨床實驗「美中各表」

聯合報 / 編譯梁采蘩周辰陽
美國國家衛生總署29日公布初步實驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋對新冠肺炎有療效，然而，權威醫學期刊《刺胳針》同日刊登另一份研究，指中國團隊所做的瑞德西韋臨床實驗，並未發現能改善康復速度或死亡率。路透
美國國家衛生總署29日公布初步實驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋對新冠肺炎有療效，然而，權威醫學期刊《刺胳針》同日刊登另一份研究，指中國團隊所做的瑞德西韋臨床實驗，並未發現能改善康復速度或死亡率。路透

美國國家衛生總署29日公布（NIH）的初步實驗顯示，吉利德抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）對新冠肺炎有療效，可縮短病人康復時間，並降低死亡率。然而，權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）同日刊登另一份研究，指中國團隊所做的瑞德西韋臨床實驗，並未發現能改善康復速度或死亡率。為何同一種藥會有兩種不同的結果？

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美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）表示，針對1063名病患的臨床實驗部分結果顯示，病人的康復時間平均縮短4天，從15天減到11天，死亡率從對照組的11.6%降到8%。這項研究比對的是服用與未服用瑞德西韋的患者

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瑞德西韋 患者 新冠肺炎 死亡率

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