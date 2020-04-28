陸專家談防疫 「孩子早上不許吃粥」有道理嗎？

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
復旦大學華山醫院呼吸科主任張文宏表示，「每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥。」，招致「崇洋媚外」的批評。圖／取自新浪微博
復旦大學華山醫院呼吸科主任張文宏表示，「每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥。」，招致「崇洋媚外」的批評。圖／取自新浪微博

上海新冠病毒肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，日前在1個疫情講座時提到，孩童一定要進食高營養、高蛋白的食物，例如每天早餐飲牛奶、吃雞蛋，尤其「早上不許吃粥」。張文宏的建議意外地引起不少大陸網友的討論，甚至有人批評他是「崇洋媚外」。

張文宏日前在上海市政府安排下與歐洲中資企業、華人、華僑、留學生透過網路強調，「你家裡的孩子不管長得胖，長得瘦，喜歡不喜歡吃東西，這段時間他的飲食結構，你要超級重視」；「絕不要給他吃垃圾食品，一定要吃高營養，高蛋白的東西，每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥。」

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雞蛋 疫情 上海

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