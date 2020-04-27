世界回不去了！ 後新冠時代可能的13種場景

聯合報 / 記者賴錦宏
從3月9日起，四川省中小學校開展線上教育教學，圖為教師在錄製「道德與法治」課。 新華社
從3月9日起，四川省中小學校開展線上教育教學，圖為教師在錄製「道德與法治」課。 新華社

新冠病毒不僅製造了無數歷史上從未出現過的場景，而且幾乎正在重塑人類社會的一切。大陸「中國新聞周刊」邀請十多位不同領域的學者，探討「什麼將被病毒徹底改變」。危機時刻也帶來機遇，「後新冠時代」終將給人類帶來更多新的進步。

同濟大學副教授葛天任認為，在高風險社會，社區治理將更加重要。疫情最大的影響，是年輕人看待世界的方式以及新興技術的廣泛應用。在此意義上，疫情後的中國大陸社區治理變革無疑將是巨大的。如果說傳統社區依靠情感、抑或單位來實現社區之治，今後的社區治理必然更加需要依靠契約、法治，依靠國家維持基礎社會秩序和提供基本社會保護。

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