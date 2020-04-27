世界回不去了！ 後新冠時代可能的13種場景

紐約時報報導，旗艦店關閉、購物中心空無一人、訂單取消、可能破產，這些都是美國百貨公司近日的寫照。該報引述專家分析指出，在新冠疫情之後，只有極少數百貨公司能存活下來，且向百貨公司供貨的品牌商也連帶重創。

2020-04-26 15:05