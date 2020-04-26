美百貨業破產、砍訂單 品牌商是下一個倒下的？

聯合報 / 編譯馮克芸
美國百貨公司3月的服裝和配飾銷售下跌超過50%，預料4月數據將更糟。圖為紐約市曼哈坦的Saks Fifth Avenue百貨公司。 路透
美國百貨公司3月的服裝和配飾銷售下跌超過50%，預料4月數據將更糟。圖為紐約市曼哈坦的Saks Fifth Avenue百貨公司。 路透

紐約時報報導，旗艦店關閉、購物中心空無一人、訂單取消、可能破產，這些都是美國百貨公司近日的寫照。該報引述專家分析指出，在新冠疫情之後，只有極少數百貨公司能存活下來，且向百貨公司供貨的品牌商也連帶重創。

百年歷史尼曼瑪戈 將宣布破產

紐時說，今年3月，美國百貨公司服裝和配飾銷售下跌超過50%，預料4月數據將更糟。Lord & Taylor上個月解雇整個經理團隊，諾斯壯公司（Nordstrom）取消多張訂單，並延後付款給供應商。超過百年歷史的美國最知名連鎖百貨公司尼曼瑪戈集團（Neiman Marcus Group）料將在未來幾天宣布破產，成為新冠危機中第一個倒下的大型零售商。

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