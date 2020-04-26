美百貨業破產、砍訂單 品牌商是下一個倒下的？

日本首相安倍晉三16日宣布全國進入新冠肺炎緊急事態，但外媒直擊東京發現，雖然民眾被要求晚上不要外出、盡量在家上班，但仍可見餐館開到晚上、柏青哥店仍在營業，人們也照常去消費。對此，紐約時報東京採訪主任表示「當地似乎有種神奇思維，認為自身可免疫於新冠肺炎。」

2020-04-25 10:52