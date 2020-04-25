影／柏青哥店大爆滿 日本黃金周有在防疫嗎？

聯合報 / 編譯周辰陽
儘管日本政府將緊急事態宣言擴大至全國，各地柏青哥店卻無視當局呼籲，持續照常營業而且仍高朋滿座。經濟再生擔當大臣西村康稔已表示，將考慮公開店名，強力要求業者自肅。路透
儘管日本政府將緊急事態宣言擴大至全國，各地柏青哥店卻無視當局呼籲，持續照常營業而且仍高朋滿座。經濟再生擔當大臣西村康稔已表示，將考慮公開店名，強力要求業者自肅。路透

日本首相安倍晉三16日宣布全國進入新冠肺炎緊急事態，但外媒直擊東京發現，雖然民眾被要求晚上不要外出、盡量在家上班，但仍可見餐館開到晚上、柏青哥店仍在營業，人們也照常去消費。對此，紐約時報東京採訪主任表示「當地似乎有種神奇思維，認為自身可免疫於新冠肺炎。」

日本神奇思維 「疫情不會席捲日本」

紐約時報東京採訪主任李奇（Motoko Rich）表示，最近幾周，日本確診案例數激增、死者人數增加，醫院也通告無法繼續收治新冠肺炎患者，讓專家越來越警覺。但就她所見，當地人「似乎不覺得發生在各國的疫情也會席捲日本」，民眾依然外出搭電車、通勤上班，晚上到酒館小聚。

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東京 日本 新冠肺炎 黃金周

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