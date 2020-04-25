怎麼保持社交距離？印度1億家庭「全家擠1房」

聯合報 / 編譯陳韋廷
印度全國宵禁當天，住在孟買一棟分間出租宿舍的居民響應莫迪向抗疫人員致敬的號召。（美聯社）
印度全國宵禁當天，住在孟買一棟分間出租宿舍的居民響應莫迪向抗疫人員致敬的號召。（美聯社）

印度自3月底開始「鎖國」抗擊新冠肺炎疫情，總理莫迪在電視談話中也多次提醒民眾保持社交距離，並指這是打破這場全球大流行疾病傳播週期的唯一方法，但一些不時發生的事情，像是莫迪竟在宵禁期間鼓勵民眾到戶外搖鈴鼓掌及號召民眾點燈展現團結等一些違反社交距離的做法，讓人覺得印度所實施的社交距離措施充滿了矛盾。

英國廣播公司（BBC）報導，印度在過去1個月一直處於全面封鎖狀態，數百萬移工被困在遠離家鄉的城鎮，沒有工作，也沒有收入，因此當他們聽到一些交通服務可能恢復的傳言時，人群就聚集起來，無視保持社交距離的法令，對自己跟他人造成相當大的風險。

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