疫後經濟投資3重點 佛里曼欽點能源、速網、創客網絡
在連篇累牘的新冠疫情篇章中，擅長觀察世界趨勢的美國專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）14日在紐約時報撰文，建議美國記取此次危機教訓，著眼更長遠的未來，把國會通過的數兆美元經費，投資在3項最能為年輕世代創造成長與繁榮的領域。
效法羅斯福 讓美國迅速復原繁榮
佛里曼認為，這項投資應該跟1930年代美國前總統羅斯福提出的大規模基礎建設計畫一樣，不只讓當時的美國走出蕭條，還能有助於美國持續增長至今。他列舉了3項「不那麼明顯、但肯定能讓美國更具復原力、更繁榮、更健康、更公平」的領域。
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