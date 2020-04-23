要錢？要命？ 新冠病毒讓美國白宮分裂了

針對是否持續實施居家避疫令防堵新冠病毒疫情，美國總統川普近來跟多位州長公開槓上，還推文聲援民眾，支持他們上街抗議避疫封鎖措施，讓美國出現總統鼓動民眾抗議自己政府公衛政策的怪異現象。擔心疫情拖累經濟影響選情的川普，在跟白宮疫情工作小組討論防疫措施時，經常意見分歧，導致小組出現分裂，一些專家成員已不太理會川普。

美國新聞網站野獸日報報導，隨著美國社會封鎖與經濟關閉邁入第二個月，白宮新冠病毒工作小組已分裂成兩個陣營，一邊極力捍衛川普在意或主張的事情，有些可能是他在電視上看到的，另一個陣營則是努力忽視這些讓他們受不了的事情。