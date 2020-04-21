世衛當然聽他的！一場大疫 「老大哥」 已悄悄換人...

聯合報 / 編譯羅方妤
專家表示，十多年來，特別是2012年習近平接任中國大陸國家主席以來，他們觀察到中國大陸外交重塑全球體系。美聯社
專家表示，十多年來，特別是2012年習近平接任中國大陸國家主席以來，他們觀察到中國大陸外交重塑全球體系。美聯社

美國總統川普14日宣布不再資助世界衛生組織（WHO），指控世衛在新冠肺炎疫情爆發期間偏袒中國大陸。在美國不斷退出全球舞台之際，北京當局正以一套完善的戰略，在美國放任不管的地方站穩腳跟，擴大全球影響力。

法新社報導，大陸多年來投入大量資源建立國際金融和軍事關係，陸籍人士已在聯合國主要和附屬機構擔任要職。大陸全球影響力的長期博弈在非洲尤其明顯，十年前非洲積欠大陸的債務並不多，一名聯合國官員表示，如今北京當局透過國家主席習近平的一帶一路倡議加碼投資，非洲積欠大陸的債務已高達1400億美元（約台幣4兆2000億元）。

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美國總統川普14日宣布不再資助世界衛生組織（WHO），指控世衛在新冠肺炎疫情爆發期間偏袒中國大陸。在美國不斷退出全球舞台之際，北京當局正以一套完善的戰略，在美國放任不管的地方站穩腳跟，擴大全球影響力。 法新社報導，大陸多年來投入大量資源建立國際金融和軍事關係，陸籍人士已在聯合國主要和附屬機構擔任要職。大陸全球影響力的長期博弈在非洲尤其明顯，十年前非洲積欠大陸的債務並不多，一名聯合國官員表示，如今北京當局透過國家主席習近平的一帶一路倡議加碼投資，非洲積欠大陸的債務已高達1400億美元（約台幣4兆2000億元）。

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