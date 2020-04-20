逢川普必反？女神卡卡大讚譚德塞 網友戰成一團

聯合報 / 記者張加
女神卡卡18日在公益音樂會「One World: Together at Home」（同一世界，團結在家）中表演。（法新社）
女神卡卡18日在公益音樂會「One World: Together at Home」（同一世界，團結在家）中表演。（法新社）

美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）搞砸防疫，並宣布暫停資助世衛，女神卡卡（Lady Gaga）最近卻大讚世衛總幹事譚德塞為「真正巨星」，不僅讓外界質疑女神卡卡「逢川必反」，她19日為抗疫發起的募款慈善音樂會也意外蒙上政治陰影，在台美兩地都引爆網友激戰。

許多好萊塢影星、歐美歌手都反川普，女神卡卡即是知名的反川普藝人之一。2016年美國總統大選，女神卡卡曾公開表態支持當時的民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton），在川普勝出後，女神卡卡還在紐約川普大樓外，高舉「愛戰勝仇恨」標語抗議。

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