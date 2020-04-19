出版武漢日記被罵漢奸 女作家1句話讓人動容

聯合報 / 記者呂佳蓉
武漢城市逐漸回復常態，其中書店已重啟。但言論是否能再寬鬆，有待觀察。新華社
武漢城市逐漸回復常態，其中書店已重啟。但言論是否能再寬鬆，有待觀察。新華社

中國大陸作家方方在武漢封城期間寫下的方方日記將在海外出版，大陸輿論矛頭為此指向方方與出版商，認為日記的出版將不符大陸國家利益，為西方提供「彈藥」，且家醜不應該外揚。方方與出版商受到巨大的壓力，方方澄清寫作與出版是她的自由，一個國家不應只有一種聲音，而出版商則因原定出版的日期太敏感，延後發行。

方方本名汪芳，是一名成長於湖北武漢市的作家，今年1月武漢因新冠肺炎疫情而封城後，她從1月25日至3月24日每日書寫日記，連載了60篇。由於不同於中共官方在疫情期間要求的「正向」主旋律，方方日記以敢言、敢批評政府與反思出名，書寫武漢封城後的感想與生活，外界得以一窺疫情中真實的武漢，她的日記讓她聲名大噪，但也讓她處在輿論的風口浪尖上。

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德國 武漢 疫情

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