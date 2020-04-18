【產業抗疫1】找NBA球員打電玩 體育台起死回生
全球職業運動賽事因新冠肺炎疫情陷入停擺，體育台與電競業靈機一動，邀請運動選手改比運動電玩。透過電視轉播，不但讓坐困在家的球迷找到新歸屬，也讓電競成為一片愁雲慘霧的市場中，少數能絕處逢生的產業。
NBA、足球、賽車 都辦「線上」大賽
近期，美商藝電（Electronic Arts）與國際足總（FIFA）聯手舉辦的「宅在家盃」電玩足球賽火熱開踢，邀請全球20支知名球會的選手參賽。比賽除了在線上直播外，ESPN、Sky Sports以及FOX體育台都有轉播，也成為運動界、體育台與電競業三者成功結合的一次商業案例。NBA、美國納斯卡賽車也都舉辦了類似的電玩大戰。
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