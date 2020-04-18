【產業抗疫1】找NBA球員打電玩 體育台起死回生

因新冠肺炎疫情而「封城」2個半月的武漢，自4月8日起正式「解封」。外媒報導當地的傳統市場重新開張，引發西方側目。該地傳統市場因販售野味，被指控是新冠疫情的根源。前披頭四成員保羅麥卡尼就對此痛批「野味市場、吃蝙蝠是中世紀陋習」，呼籲中國當局記取教訓、大力整頓。

2020-04-17 13:26