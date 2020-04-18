川普快學文在寅！國內防疫有成 選舉上演大逆轉
南韓曾一度是中國大陸以外新冠肺炎疫情最嚴重的國家，但近期確診病例增長趨緩，疫情似乎得到控制。南韓15日甚至舉行了全球新冠肺炎疫情期間首場全國性選舉，投票率高達66%，創下1992年以來最高紀錄。
首爾投票所選舉當天為民眾量體溫、消毒並讓他們戴上拋棄式手套，有的投票所甚至準備了一盒備用口罩，讓沒戴口罩的民眾使用。但民眾當天都戴了口罩，很少在投票所內停留超過30分鐘。有的投票所為了防止病毒直接沾到地板，並在表面停留數日，還在地上舖了紙張阻隔。專家指出，美國今年11月要進行總統大選，可以參考南韓的防疫經驗。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言