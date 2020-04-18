川普快學文在寅！國內防疫有成 選舉上演大逆轉

南韓曾一度是中國大陸以外新冠肺炎疫情最嚴重的國家，但近期確診病例增長趨緩，疫情似乎得到控制。南韓15日甚至舉行了全球新冠肺炎疫情期間首場全國性選舉，投票率高達66%，創下1992年以來最高紀錄。

首爾投票所選舉當天為民眾量體溫、消毒並讓他們戴上拋棄式手套，有的投票所甚至準備了一盒備用口罩，讓沒戴口罩的民眾使用。但民眾當天都戴了口罩，很少在投票所內停留超過30分鐘。有的投票所為了防止病毒直接沾到地板，並在表面停留數日，還在地上舖了紙張阻隔。專家指出，美國今年11月要進行總統大選，可以參考南韓的防疫經驗。