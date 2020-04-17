影／武漢傳統市場復活 保羅麥卡尼痛批中世紀陋習

因新冠肺炎疫情而「封城」2個半月的武漢，自4月8日起正式「解封」。外媒報導當地的傳統市場重新開張，引發西方側目。該地傳統市場因販售野味，被指控是新冠疫情的根源。前披頭四成員保羅麥卡尼就對此痛批「野味市場、吃蝙蝠是中世紀陋習」，呼籲中國當局記取教訓、大力整頓。

影片引述專家說法，認為武漢等地的傳統市場環境不衛生，又銷售各類野味，是病毒在不同物種間傳播的絕佳環境。但衛報根據亞洲文化專家指出，西方在批評時使用的字眼「Wet Market」泛指一般傳統市場，並非皆與販賣野味畫上等號；若不分青紅皂白的要求禁止，只會加深彼此文化上的誤解和偏見。