BBC記者「神還原」川普罵媒體：還好不用量血壓

為何女性無法捏好壽司？日本壽司之神傳人小野禎一曾如此解釋：女性會因生理期到來而影響味覺，因此不適合當壽司師傅。另一種說法則是稱女性體溫較高，用手捏壽司容易影響魚肉等食材新鮮度。

2020-04-16 11:08