BBC記者「神還原」川普罵媒體：還好不用量血壓
美國總統川普13日在白宮新冠疫情簡報記者會上與記者激烈爭執，相關畫面直播呈現世人眼前，但英國廣播公司記者14日撰文，進一步揭露現場更多令人不可思議的細節和氣氛，這篇文章的標題直譯是「川普在一場令人下巴掉下來的簡報會中痛罵媒體」。
超資深記者 見證過柯林頓、川金會
這篇文章作者是英國廣播公司（BBC )資深記者索佩爾（Jon Sopel），他曾報導過1998年美國前總統柯林頓首度面對媒體詢問緋聞案的記者會，也曾報導過美國總統川普入主白宮後第一場記者會、川普與北韓領導人金正恩的河內峰會，見證過許多大人物和重大事件，13日的川普記者會歷時2小時24分鐘，是他見過「最令人眼花撩亂、下巴掉下來、瞠目結舌、不知該如何作想」的記者會。
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