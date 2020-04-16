戰狼式外交引烽火 大陸不怕變全球公敵？

聯合報 / 記者賴錦宏
中共外交部發言人趙立堅，日前曾在推特發文指稱，「可能是美軍把疫情帶到武漢」引發軒然大波，加劇中美兩國外交磨擦。中新社
中共外交部發言人趙立堅，日前曾在推特發文指稱，「可能是美軍把疫情帶到武漢」引發軒然大波，加劇中美兩國外交磨擦。中新社

近年來，中共「戰狼式」外交備受外界詬病，也使自己愈來愈孤立。去年發生香港「反送中」事件，世界各國高度關注中共人權和「一國兩制」前景；今年元月開始的新冠肺炎疫情，更掀起各國此起彼落的抗議潮，不僅一向被中共視為「鐵哥們」的非洲國家、中亞哈薩克、南亞斯里蘭卡，到西歐的法國等國，接連對中共提出強烈抗議。中共外交部同時要和多個國家妥協、安撫，似乎已經焦頭爛額。

陸擺戰疫勝者姿態 多國出現抗議潮

新冠肺炎席捲全球，由於最早在武漢爆發，各國都對中國大陸疫情十分關注。首先和中共吵架的是美國，雙方對病毒來源、隱瞞疫情、惡意拖延疫情資訊，吵得不亦樂乎。中共外交部發言人趙立堅在推特發文指稱，「可能是美軍把疫情帶到武漢」引發軒然大波。美國總統川普則直接將新冠病毒稱之為「中國病毒」，美國大小官員也有樣學樣（公衛領域例外），甚至叫做「武漢病毒」，讓北京暴跳如雷。

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