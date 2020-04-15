美歐麵粉大缺貨…因避疫悶在家裡狂做糕點

自新冠肺炎疫情爆發以來，歐美各地出現恐慌搶購潮，大批民眾湧進超市賣場，購買口罩、酒精、衛生紙、水跟米等民生用品與防疫物資，但近來最搶手的商品竟是麵粉，主要因為疫情讓許多人不敢外食，選擇在家自己動手做些東西，加上居家避疫令被禁足在家，學做烘焙可以消磨時間。

時代雜誌（TIME）報導，家庭烘焙雖因美國民眾外食比率漸增而持續凋零，但隨著逾9成美國人因為這場全球大流行疾病必須居家避疫，愈來愈多人正重拾舊食譜做起麵包、糕點、餅乾與蛋糕，不過在人們從碳水化合物找到慰藉的同時，也引發搶購麵粉的熱潮，使得這一烘培原料目前大缺貨。