影／川普記者會火爆嗆媒體 還自備抗疫政績影片

新冠肺炎疫情延燒，美國總統川普和新聞媒體的恩怨情仇同樣火熱上演。事件起因是首席抗疫專家佛奇12日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，「若能早點拿出對策，就能拯救更多人命；若一開始就採取行動，今天情況可能不同」。數小時後，川普轉發一篇帶有「開除佛奇」的推文，立刻引發爭議。

13日記者會上，川普先讓佛奇發言。佛奇表示自己的話被媒體錯誤詮釋，並稱出面澄清是「自願的」、「拜託別連這都過度解讀」。川普接著上台播放短片強調自己防疫有成，並與各家記者對槓。影片帶您重回這場近期氣氛最火爆的白宮記者會。