不想只讓艦長扛 紐時曝內幕：美航母官兵本想聯名發求救信
紐約時報12日以近2500字長文，揭露美國航空母艦羅斯福號前艦長求救電郵爭議的更多內幕，文中指出，艦上多名資深官員曾看過那封信，要求聯名簽署發出，但前艦長一人扛下責任，目前該艦確診人數已達584人、1人死亡。
紐時指出，羅斯福號上的新冠病毒危機，就像是美國總統川普擔任三軍統帥三年半的一個縮影：美國政府中最是階層嚴明的軍方，努力適應多變的川普；海軍領導層被挖空，由代理官員取代了應通過國會任命的正職官員。該刊訪問美國國防部及海軍20多名現役及退役軍職及文職人員，寫成此文，文中揭露更多先前不為人知的細節：
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