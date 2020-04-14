不想只讓艦長扛 紐時曝內幕：美航母官兵本想聯名發求救信

歐盟為對抗新冠病毒，3月17日起關閉邊界，當時法國幾家農產公司就示警：過去他們倚重的東歐農工也被關在門外了。現在法國、德國、義大利、英國等，全都在擔心，各地農產豐收，卻因乏人採收，可能要讓作物爛在田裡。

2020-04-13 11:24