一枚小印章作祟…日本人遠距上班大崩潰
在日相安倍晉三針對東京在內等7地發布「緊急事態宣言」後，許多企業開始配合政策實施遠距辦公，讓員工待在家中避免通勤上班時染疫。但在此政令實施的部分地區裡，仍有一些企業員工面臨一道看來很小、卻無法克服的障礙，即處理公事必須用到印章，他們被迫必須進辦公室上班。
數個世紀 造就出印章文化
法新社報導，部分日本企業對紙本檔案的依賴，迫使員工必須進辦公室上班，以便在文件上蓋上印章。他們使用的是名叫「判子」（Hanko）或「印鑑」（Inkan）的傳統小印章。這些印章可追溯到幾個世紀以前，目前仍很受日本民眾歡迎。
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