後新冠時代對抗中國 美印太司令部軍費喊增6千億

聯合報 / 編譯馮克芸
美國印太司令部司令4月1日向國會提出報告，擘畫新冠疫情結束後的印太地區新戰略，其中包括加強與盟國軍演。圖為美軍直升機2月27日停在南韓平澤市的韓福瑞斯營區。 美聯社
美國印太司令部司令4月1日向國會提出報告，擘畫新冠疫情結束後的印太地區新戰略，其中包括加強與盟國軍演。圖為美軍直升機2月27日停在南韓平澤市的韓福瑞斯營區。 美聯社

美國印太司令部本月1日送了一份報告到美國國會，內容是未來6年為嚇阻中國大陸軍事行動而需增支約台幣6000億元費用清單。國防新聞網站報導，此舉顯示美國軍方已在勾勒新冠疫情結束後的印太地區新戰略。

國防新聞網站（Defense News）指出，美國國會根據2020會計年度國防授權法，要求印太司令部司令戴維森（Phil Davidson），在今年3月中之前提交這份報告，詳述戴維森在執行國防戰略及維持美國領先中國上的各項需求。之所以由印太司令而非由國防部提出這份報告，國會的目的是希望知道戰區司令更坦率的看法。

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