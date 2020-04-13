社交距離真有效 美病例發源地 靠這招壓下疫情
第一個確診、死亡病例 都在華盛頓州
華盛頓州是美國第一個出現新冠肺炎確診和死亡病例的州，當地醫療院所原本憂心華盛頓州會有一波壓垮醫療體系的疫情大爆發，後來卻沒有發生。專家指出，華盛頓州雖是美國本土疫情發源地，卻因此提高警覺，率先實施社交距離措施。因此，該州醫院現在不僅有足夠病房容納患者，還能返還聯邦政府提供的多數呼吸器幫助其他州。
新冠肺炎病例3月開始在華盛頓州西雅圖出現時，華盛頓大學醫藥中心院長麗莎．布蘭登伯格詢問同事，預計會有多少新冠肺炎病人湧入。這名同仁數天後預測會增加900多名患者，而中心內的1550張病床平常幾乎全滿。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言