社交距離真有效 美病例發源地 靠這招壓下疫情

第一個確診、死亡病例 都在華盛頓州

華盛頓州是美國第一個出現新冠肺炎確診和死亡病例的州，當地醫療院所原本憂心華盛頓州會有一波壓垮醫療體系的疫情大爆發，後來卻沒有發生。專家指出，華盛頓州雖是美國本土疫情發源地，卻因此提高警覺，率先實施社交距離措施。因此，該州醫院現在不僅有足夠病房容納患者，還能返還聯邦政府提供的多數呼吸器幫助其他州。

新冠肺炎病例3月開始在華盛頓州西雅圖出現時，華盛頓大學醫藥中心院長麗莎．布蘭登伯格詢問同事，預計會有多少新冠肺炎病人湧入。這名同仁數天後預測會增加900多名患者，而中心內的1550張病床平常幾乎全滿。