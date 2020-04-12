抗疫！蒙古贈3萬隻羊 大陸回報的厚禮是…

聯合報 / 記者陳言喬
蒙古捐贈3萬隻羊給大陸，「最萌援助」協助抗疫。圖為內蒙古草原上的羊群。 新華社
蒙古捐贈3萬隻羊給大陸，「最萌援助」協助抗疫。圖為內蒙古草原上的羊群。 新華社

蒙古總統見習近平 「與中國人同舟共濟」

蒙古國總統巴特圖勒嘎2月27日在大陸疫情最嚴峻之際訪問大陸，他當著大陸國家主席習近平的面宣布贈送3萬隻羊協助對抗疫情。這個「最萌援助」如何對抗疫情？還有這批羊現在究竟在哪？近日又引起大陸網友的關切。

蒙古總統巴特圖勒嘎（左）2月27日訪問北京，在與大陸國家主席習近平（右）會談時表達贈送3萬隻羊給大陸。 新華社
蒙古總統巴特圖勒嘎（左）2月27日訪問北京，在與大陸國家主席習近平（右）會談時表達贈送3萬隻羊給大陸。 新華社

巴特圖勒嘎當時在北京人民大會堂的雙方會談上，跟習近平說，蒙古國人民對中國人民的遭遇感同身受，願在這一艱難時刻與中國人民同舟共濟。蒙方在國內發起「永久鄰邦、暖心支持」行動，為支援中方抗擊疫情募捐，蒙方願在此前已經向中方提供捐款的基礎上，再向中方贈送3萬隻羊，以表達蒙古國人民的心意。蒙古隨後向中方遞交了贈送3萬隻羊的證書。

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