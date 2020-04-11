影／貓會得新冠肺炎？ 較像與人接觸的受害者

法國新冠肺炎疫情依然嚴峻，過去24小時有541人過世，死亡總人數達1萬869人，確診總人數超過11萬人，當中有逾7000名重症患者，這也使得醫療體系進入超量負荷狀態。在馬賽，有護理師拍片爆料拿到品質粗劣的公發防護裝，手一伸進去竟然穿破。衛生官員指這是國家儲備物資，顯然未妥善保管，但屬於「個別事件」

2020-04-10 09:17