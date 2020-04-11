影／貓會得新冠肺炎？ 較像與人接觸的受害者

聯合報 / 編譯周辰陽
《科學》期刊網站8日刊登的新研究發現，貓也會感染新冠病毒。但世衛專家認為，貓並非傳染途徑的一環，比較像是跟人類接觸的「受害者」。路透
《科學》期刊網站8日刊登的新研究發現，貓也會感染新冠病毒。但世衛專家認為，貓並非傳染途徑的一環，比較像是跟人類接觸的「受害者」。路透

新冠病毒不只威脅人類，就連寵物也難以倖免？《科學》期刊網站8日刊登一篇論文顯示，貓科類動物也會感染這種病毒。但是飼主可千萬別因此就棄養貓咪，因為專家指出，實驗顯示的是貓有染病風險，不代表貓感染後「會將病毒傳染給人類」。

這項研究旨在辨識出哪種動物會受到新冠病毒攻擊，以便日後用於測試實驗疫苗。結果顯示，跟貓比起來，狗較不易感染新冠病毒，雞、豬和鴨也是。目前為止，比利時與香港分別傳出有寵物貓狗確診案例，紐約布朗克斯動物園的一隻老虎也被感染。但專家認為，這些都是確診者傳給動物的案例，因此動物比較像是跟人類接觸下的「受害者」。

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