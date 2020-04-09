川普一罵讓美中大戰燒到WHO 台灣無法置身事外

武漢封城76天後，終於在4月8日零時解封。8日零時一到，長江江灘兩邊高樓打起燈光秀，耀眼奪目的燈光閃著30分鐘，高樓打著「英雄的城市」、「英雄的人民」，九省通衢之地就在官方給予的這般定位下，再度打開城

2020-04-09 01:25