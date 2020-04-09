川普一罵讓美中大戰燒到WHO 台灣無法置身事外

聯合報 / 記者張加
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

美國總統川普7日批世界衛生組織（WHO）以中國大陸為中心、搞砸防疫工作，並揚言可能切斷美國提供給WHO的資金；國會議員則質疑WHO為中共服務，呼籲國會展開調查。新冠肺炎疫情期間，美中打起外交宣傳戰，最近川普才決定不再以「中國病毒」稱呼新冠肺炎，避免與陸正面交戰，卻將戰場轉往WHO，也讓美中在聯合國的角力浮上檯面。

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