登航母訓話音檔流出 美海軍部長挨批「川普工具」

美國航空母艦羅斯福號前艦長遭開除爭議6日繼續延燒，下令開除的海軍代理部長默德利當日登艦向官兵發表談話，批評前艦長及官兵，並指責新冠疫情該歸咎中國大陸。紐約時報指出，此舉暴露美國總統川普與軍方的不和日漸擴大，且有美軍退役將領指默德利已成川普的「工具」。

粗暴談話稱前艦長背叛海軍

羅斯福號目前停靠在關島，海軍代理部長默德利（Thomas B. Modly） 從美國首府華盛頓飛抵當地，在當地時間6日下午一時登艦，透過艦上廣播系統發表談話。這項談話被人錄了音，紐時取得音檔報導。