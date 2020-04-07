川普不甩專家反對強推抗瘧藥 白宮新冠小組內部出現裂痕
美國媒體6日揭露，美國白宮新冠病毒工作小組4日下午開會時出現衝突，導火線是俗稱奎寧的抗瘧疾藥物。這項衝突已使美國總統川普與知名傳染病專家佛奇的意見分歧更加明顯，川普5日簡報會中一度不讓佛奇發言。
聯邦政府已備2900萬顆奎寧
川普在簡報中，強推目前未經證實療效的抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine，俗稱奎寧），紐約時報指出，這是川普連續第二天建議民眾使用奎寧，且說美國聯邦政府已儲備了2900萬顆奎寧，顯示川普在專家意見及科學證據與自己的意見不一致時，他樂意加以扭曲及蔑視。
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