川普不甩專家反對強推抗瘧藥 白宮新冠小組內部出現裂痕

新冠肺炎疫情期間，各類假新聞不斷湧現，最方便的「製造」方式就是藉名人之口，講出大家已經知道，或是需要再確認的事。三月下旬網路上瘋傳一篇文章，聲稱是微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)的公開信，名為「我們可以從新冠病毒疫情中學到什麼？」。

2020-04-06 15:01