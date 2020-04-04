陸最嚴野味禁令 相信政府的養殖戶被逼上絕路
時代的一粒灰，落在普通人身上，就成了一座山。王小波在《沈默的大多數》中說：「所謂弱勢群體，就是有些話沒有說出來的人，就是因為這些話沒有說出來，所以很多人以為他們不存在或者很遙遠。」
「禁野令」一刀切 1500萬人生計被斷
從03年前的SARS的果子狸，到如今新冠肺炎被鍾南山說貛或竹鼠及蛇均起於口腹之禍，沉重的代價面前，大陸祭出最嚴「禁野令」來得既快又狠。一千五百萬人的養殖野味公司和賴此為生的餐廳頓失依靠。一刀切下，沒有補償，沒有輔導，傾注全部心血賺辛苦錢的養殖戶們，不得不背負生意和心理的雙重磨難。
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