【秒懂天下事】看各國新冠肺炎致死率 為何無法預測疫情？
新冠疫情持續擴大，各國確診人數及死亡案例不斷創新高，部分國家致死率尤其令人震驚。但已有不少報導指出，疫情中的數字比較需審慎，致死率的高低並非單一原因造成，有時很難比較，也不宜用來預測。
世界衛生組織（WHO）計算全球新冠肺炎致死率的方法，是把全球確診後死亡人數除以全球確診總人數。以3月31日WHO狀況報告為例，全球確診案例75萬890人、死亡案例3萬6405人，致死率約為4.8%。但這種算法，如套用在各國，引發一些爭議；專門報導醫藥健康新聞的STAT網站也說，這項數字在預測未來疫情走向上「並無意義」。
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