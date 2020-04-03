瑞典佛系防疫居民喊讚 反對者看不下去說話了
彭博資訊日前報導，全球僅剩5國學校照常上課，包括新加坡、澳洲、瑞典、台灣、以及美國部分州。但是跟台灣相比，瑞典1000萬人口中，有近五千例確診新冠肺炎、約230人死亡，情勢不容樂觀。然而，瑞典卻持續寬鬆抗疫，最嚴僅禁止50人以上公開集會，餐廳酒吧也照常營業，成為歐洲國家中的異類。
瑞典流行病學專家認為，這是因為封鎖政策衝擊太大、不可能長期維持。但現在內部反對意見也逐漸浮現，有學者抨擊政府當前政策並非以科學為根據。路透等外媒實地走訪斯德哥爾摩，詢問了當地人對政府「佛系防疫」的看法。
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