越想越不對勁…網戀阿富汗「美國將軍」 要我轉帳2千萬

聯合報 / 編譯馮克芸
67歲的芝加哥兼職教育顧問芙洛恩，以親身經歷揭露美國談情說愛型網路詐騙手法。紐約時報
67歲的芝加哥兼職教育顧問芙洛恩，以親身經歷揭露美國談情說愛型網路詐騙手法。紐約時報

網路詐騙不稀奇，但美國類似案件近來已引起聯邦政府注意，尤其是談情說愛型詐騙，過去5年來持續激增，且受害者年紀越大，平均被騙金額就越高。紐約時報採訪到67歲兼職教育顧問芙洛恩（Ellen Floren），她以自身經歷，說明這類騙子耐心十足、技巧高超。

76歲寡婦 被詐2千萬元

美國聯邦貿易委員會（FTC）今年初的一份報告顯示，全美談情說愛型網路詐騙在過去5年大幅增加，臉書、IG、電玩遊戲「與朋友一起說話」（Words With Friends）等社交平台上，都可能有受害者。美國聯邦檢察官去年處理的網路詐騙案中，曾有一名羅德島州76歲寡婦，將66萬美元（約台幣2000萬元）從銀行帳號轉給一名自稱是駐阿富汗美軍將領的男子。

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