瑞典佛糸防疫未失控 靠這項傳統

英國和荷蘭都已放棄使用「群體免疫」的所謂「佛系」防疫策略，瑞典成為極少數仍採取這種策略的國家。瑞典的餐廳和滑雪場照常開放，民眾繼續上班上學，購物中心仍見人潮，民眾生活基本照舊，斯德哥爾摩的咖啡館與戶外酒吧生意很好。瑞典唯一的強制性規定是禁止50人以上集會，並要求酒吧與餐廳只能服務有座位的顧客，以避免店內過於擁擠。專家說，未來兩周將決定瑞典的做法是否成功。

華爾街日報報導，瑞典的防疫策略和絕大多數西方國家截然不同。當大部分歐美國家對人們行動祭出日趨嚴格的限制時，瑞典讓辦公室與商店繼續開放，政府對民眾僅發出建議，而非進行限制。