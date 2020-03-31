誰能領導全球抗疫？美中國際地位黃金交叉
新冠肺炎疫情嚴峻，全球確診案例30日已突破73萬例，其中美國有超過14萬例，高居全球第一。美國自身難保，無力像過去伊波拉疫情發生時出錢出力援助疫區，反而向南韓求援。七大工業國（G7）外長討論共同因應疫情時，美國國務卿龐培歐卻堅持一定要在會後公報中稱「武漢病毒」，遭到其他國家反對導致公報難產。英國衛報指出，對一些盟友來說，美國在這波疫情中的表現明顯喪失國際領導力。
美防疫失能 還偷A別國物資…
報導中說，面對這場全球危機，雖有其他原因導致國際間缺乏合作，但美國國務卿龐培歐把重點放在給中國大陸貼上病毒標籤以及指責中方，讓人更加確定全球列強將無法做出有意義的集體應對行動。
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