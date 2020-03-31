誰能領導全球抗疫？美中國際地位黃金交叉

從日本傳來的消息，日本馬術界的「寬爺爺」、法華津寬選手目前的成績，還不夠出色到可以入選2020東京奧運代表隊，後浪推前浪的效應下，史上唯一，也是他生涯第二次「東京奧運」之路，遇到最陡峭上坡。但也因為「2020東京奧運」延到2021年舉行，寬爺爺可望以80歲，改寫奧運選手最高齡紀錄。

2020-03-29 13:35