台港陸「隔離」比一比 最魔性監控…裝每家門上

聯合報 / 記者呂佳蓉
上海儘管是居家隔離，防疫也很嚴格。 圖／取自東方網
上海儘管是居家隔離，防疫也很嚴格。 圖／取自東方網

新冠肺炎疫情肆虐全球，歐美留學生大批返國，這也讓兩岸三地的疫情出現「倒灌」，其中北京上海都已對入境者實施集中隔離。即使是此前的居家隔離，大陸各地做法雖不同，但都十分嚴格，其中，上海的居家隔離措施更可稱得上是最具魔性，隔離者連出家門都在監控中，更不可能出現趴趴走亂象。至於香港和台灣的居家隔離，則在「有效性」和「隱私保護」兩大因素的考量下尋找平衡點。

大陸：封城、封省、封小區

自新冠肺炎疫情在大陸爆發以來，大陸各地紛祭出「封城」、「封省」、「封小區」等各種封閉式管理，其目的都是阻隔人群接觸，阻斷病毒傳播。隨著疫情和緩，大陸各地既要推動復工又要防疫，為追蹤所有人的情況，浙江省杭州市在2月11日率先推出「健康碼」，該技術由大陸科技巨頭阿里巴巴集團的螞蟻金服協助開發。

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疫情 上海 香港 新冠肺炎 北京

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