日本79歲寬爺爺挑戰奧運最老選手 沒有優待票

聯合報 / 記者林以君
法華津寬曾在2010年參加在美國舉行的世界馬場馬術大賽。路透
法華津寬曾在2010年參加在美國舉行的世界馬場馬術大賽。路透

從日本傳來的消息，日本馬術界的「寬爺爺」、法華津寬選手目前的成績，還不夠出色到可以入選2020東京奧運代表隊，後浪推前浪的效應下，史上唯一，也是他生涯第二次「東京奧運」之路，遇到最陡峭上坡。但也因為「2020東京奧運」延到2021年舉行，寬爺爺可望以80歲，改寫奧運選手最高齡紀錄。

法華津寬首次參加奧運 就是上次東奧

法華津寬（Hiroshi Hoketsu）1941年出生，3月28日滿79歲，他第一次參加奧運，就是自家東京1964年主辦的奧運。之後，他陸續備戰，2008北京、2012倫敦奧運，他都獲得代表權並參賽馬場馬術（Dressage）競賽。

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