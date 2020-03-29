戰狼外交再起！中國甩汙名 全球都側目

新冠肺炎疫情使各國政府紛紛祭出國安科技，包括定位追蹤和人臉辨識，追蹤患者足跡，但引發侵犯個人隱私的疑慮。民眾憂心，公布患者資訊可能讓患者被他人騷擾。專家也指出，政府的監控政令雖是為了公共利益，但缺乏客

2020-03-29 01:11