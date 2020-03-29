戰狼外交再起！中國甩汙名 全球都側目

聯合報 / 記者呂佳蓉
武漢疫情受到控制，醫療隊紛紛撤離武漢。中國政府也正在扭轉疫情帶來的負面形象。 新華社
武漢疫情受到控制，醫療隊紛紛撤離武漢。中國政府也正在扭轉疫情帶來的負面形象。 新華社

病毒源頭…不一定來自中國？

中國大陸對內宣傳疫情近清零的同時，對外正在扭轉疫情帶來的負面形象。大陸以捐贈物資、派遣醫療專家，以及大陸國家主席習近平與外交部長王毅與各國領導人熱線，強調疫情當前中國能幫忙，試圖打造「大國形象」。一場疫情可能是大陸外交從「韜光養晦」到「有所作為」的最大轉捩點。

新冠肺炎疫情肆虐全球，國際輿論的焦點首先是大陸制度的不透明造成「瞞報」，讓疫情一發不可收拾。2月底，當大陸疫情漸走出高峰期後，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山發話，指出疫情雖然在中國發作，但不一定發源於中國。此後，大陸外交系統對病毒源頭的論調是：這是科學問題，要聽取科學專業意見。

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疫情 習近平 捷克 義大利 新冠肺炎 川普

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